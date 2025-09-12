Í fangelsi fram að jólum en gæti þá farið strax inn á völlinn – Játaði að bera ábyrgð á dauðaslysi

Knattspyrnumaðurinn Lucas Akins, framherji Mansfield Town, hefur verið skráður í leikmannahóp liðsins fyrir tímabilið 2025–26 þrátt fyrir að vera nú sem stendur að afplána fangelsisdóm fyrir dauðaslys í umferðinni.
Akins, 36 ára, var dæmdur fyrir að valda dauða með gáleysislegum eða tillitslausum akstri eftir að hann ók á hjólreiðamanninn Adrian Daniel, 33 ára, í mars 2022.
Samkvæmt dómsskjölum hafði Akins ekki numið staðar við biðskyldumerki þegar hann ók Mercedes G350 bifreið sinni út á aðalgötu úr Crossland Factory Lane í Huddersfield. Áreksturinn varð með þeim afleiðingum að Daniel hlaut alvarlega höfuðáverka og lést 10 dögum síðar.
Akins var með börn sín, sjö mánaða og sjö ára, í bílnum þegar slysið átti sér stað. Hann var á leið með eldra barnið í píanótíma.
Hausmyndavél sem var fest við hjálm Daniel sýndi að hann hafði engin viðbragðstíma til að forða sér, Akins ók hægt út á veginn beint fyrir framan hann.
Akins játaði sök í apríl á þessu ári og hlaut 14 mánaða fangelsisdóm. Samkvæmt BBC er þó talið að Akins gæti fengið skilorðsbundna lausn eftir að hafa afplánað helming refsingarinnar, sem þýðir að hann gæti snúið aftur á völlinn fyrir jól.