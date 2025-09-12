Einlægur Guðjón Pétur fer yfir ákvörðun sína – „Ég er mjög stoltur af þessum ferli“

Guðjón Pétur Lýðsson er að leggja skóna á hilluna eftir meira en 500 leiki á Íslandi, tvo Íslandsmeistaratitla, bikarmeistaratitil og fleira til. Guðjón fór yfir sviðið með Helga Fannari Sigurðssyni í Íþróttavikunni hér á 433.is.
Guðjón lék með liðum eins og Breiðabliki, Val og Stjörnunni á frábærum ferli og einnig í atvinnumennsku með Helginsborg í Svíþjóð. Hann lék sinn síðasta heimaleik með uppeldisfélaginu Haukum í 2. deild um síðustu helgi og var heiðraður fyrir síðasta leik.
„Maður fylltist fyrst og fremst stolti. Þarna voru fjölskyldan og vinirnir mætt og maður er bara þakklátur fyrir að hafa fengið að vera í þessum fótbolta, á góðu leveli og það er mikið af verðmætum sem maður tekur út úr þessu eftir allan þennan tíma,“ sagði Guðjón í þættinum.
„Þetta er sorg, gleði söknuður. Það hellast margar tilfinningar yfir þig. En svo er maður kannski ekkert alveg horfin úr þessum fótbolta, aldrei að vita. En ég er bara kominn á aldur. Ég er búinn að gefa mikinn tíma og færa fórnir,“ sagði þessi 37 ára gamli miðjumaður.
„Ég hef verið spurður að því hvernig ég nenni þessu en þetta er bara lífstíll, ástríða, það sem ég hef mestan áhuga á. Þó það sé ekki margt sem ég hef ekki gaman að er þetta stærsta ástin.
Þetta hefur auðvitað mikil áhrif á lífið. Það eru miklar fórnir sem makar fótboltamanna þurfa að færa. Konan mín var sjálf í fótbolta og nú eru krakkarnir í þessu, þetta er bara lífstíll. Ég svosem sakna þess ekkert að fara ekki meira til Tene, þó ég væri alveg til í aðeins meiri þægindi,“ sagði Guðjón léttur í bragði.
Hann er ánægður með að hafa náð þeim markmiðum sem hann setti sér.
„Mig langaði að spila erlendis, mig langaði að vinna titla. Það var plakat sem ég gerði með Siggu Kling þegar ég var lítill með mynd af Íslandsmeistarabikar. Ég setti mér alls konar markmið og ég náði þeim öllum. Maður hefði kannski bara átt að vera með háleitari markmið.
Ég hef í raun náð öllum þeim markmiðum sem ég hef sett mér, ég er alveg heiðarlegur með það. Ég er mjög stoltur af þessum ferli. Það hafa verið margir á leiðinni til að hjálpa manni að ná þessum markmiðum, haft mikil áhrif á mig. Þetta er búin að vera góð vegferð.“
