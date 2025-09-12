fbpx
Föstudagur 12.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Skoða framtíð Maguire og Shaw hjá félaginu

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

433
433Sport

Einlægur Guðjón Pétur fer yfir ákvörðun sína – „Ég er mjög stoltur af þessum ferli“

433
Föstudaginn 12. september 2025 17:30

Guðjón Pétur Lýðsson. Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Guðjón Pétur Lýðsson er að leggja skóna á hilluna eftir meira en 500 leiki á Íslandi, tvo Íslandsmeistaratitla, bikarmeistaratitil og fleira til. Guðjón fór yfir sviðið með Helga Fannari Sigurðssyni í Íþróttavikunni hér á 433.is.

Guðjón lék með liðum eins og Breiðabliki, Val og Stjörnunni á frábærum ferli og einnig í atvinnumennsku með Helginsborg í Svíþjóð. Hann lék sinn síðasta heimaleik með uppeldisfélaginu Haukum í 2. deild um síðustu helgi og var heiðraður fyrir síðasta leik.

„Maður fylltist fyrst og fremst stolti. Þarna voru fjölskyldan og vinirnir mætt og maður er bara þakklátur fyrir að hafa fengið að vera í þessum fótbolta, á góðu leveli og það er mikið af verðmætum sem maður tekur út úr þessu eftir allan þennan tíma,“ sagði Guðjón í þættinum.

„Þetta er sorg, gleði söknuður. Það hellast margar tilfinningar yfir þig. En svo er maður kannski ekkert alveg horfin úr þessum fótbolta, aldrei að vita. En ég er bara kominn á aldur. Ég er búinn að gefa mikinn tíma og færa fórnir,“ sagði þessi 37 ára gamli miðjumaður.

„Ég hef verið spurður að því hvernig ég nenni þessu en þetta er bara lífstíll, ástríða, það sem ég hef mestan áhuga á. Þó það sé ekki margt sem ég hef ekki gaman að er þetta stærsta ástin.

Þetta hefur auðvitað mikil áhrif á lífið. Það eru miklar fórnir sem makar fótboltamanna þurfa að færa. Konan mín var sjálf í fótbolta og nú eru krakkarnir í þessu, þetta er bara lífstíll. Ég svosem sakna þess ekkert að fara ekki meira til Tene, þó ég væri alveg til í aðeins meiri þægindi,“ sagði Guðjón léttur í bragði.

Hann er ánægður með að hafa náð þeim markmiðum sem hann setti sér.

„Mig langaði að spila erlendis, mig langaði að vinna titla. Það var plakat sem ég gerði með Siggu Kling þegar ég var lítill með mynd af Íslandsmeistarabikar. Ég setti mér alls konar markmið og ég náði þeim öllum. Maður hefði kannski bara átt að vera með háleitari markmið.

Ég hef í raun náð öllum þeim markmiðum sem ég hef sett mér, ég er alveg heiðarlegur með það. Ég er mjög stoltur af þessum ferli. Það hafa verið margir á leiðinni til að hjálpa manni að ná þessum markmiðum, haft mikil áhrif á mig. Þetta er búin að vera góð vegferð.“

Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Einlægur Guðjón Pétur fer yfir ákvörðun sína – „Ég er mjög stoltur af þessum ferli“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Skoða framtíð Maguire og Shaw hjá félaginu
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Liverpool reyndi að losa sig við Diaz fyrir ári og vildu öflugan framherja í hans stað
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
KFR vann neðstu deild í gær í dramatískum leik
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Óvænt nafn í hóp hjá City um helgina – Ekki spilað fyrir félagið í tæp tvö ár
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Chelsea kaupir öflugan framherja frá Hollandi – Spilar fyrir félag sem er með sömu eigendur
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Amorim treystir ekki Lammens um helgina og staðfestir að Bayındır byrji
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Eiður Smári titraði og skalf upp í sófa á þriðjudagskvöld þegar synir hans voru í eldlínunni

Mest lesið

Þetta vitum við um hinn handtekna – 22 ára og heitir Tyler Robinson
Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Segja sveitarfélagið hafa urðað sorp á jörðinni í leyfisleysi í áratugi – Sturtuðu bílhræjum og spilliefnum ofan í gil og mokuðu yfir

Nýlegt

Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“
Eiður Smári titraði og skalf upp í sófa á þriðjudagskvöld þegar synir hans voru í eldlínunni
Jón Kaldal: „Þessi furðulega meðvirkni með fúskurum verður að hætta”
Talað um að Liverpool sé farið að skoða arftaka fyrir Salah
Howe ræðir málefni Isak í fyrsta sinn – „Samskiptin urðu erfið eftir það“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Óvissa með Cole Palmer
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Líkleg byrjunarlið í Manchester slagnum – Búist við að bæði lið frumsýni nýjan markvörð

Líkleg byrjunarlið í Manchester slagnum – Búist við að bæði lið frumsýni nýjan markvörð
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Slot passaði þegar hann var spurður út í Guehi – Hefur átt í litlum samskiptum við Isak
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Rosaleg eyðsla Liverpool en þeir borguðu bara smotterí af kaupverðinu á Wirtz og Isak í sumar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Vissi í margar vikur að hann yrði rekinn

Vissi í margar vikur að hann yrði rekinn
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Í fangelsi fram að jólum en gæti þá farið strax inn á völlinn – Játaði að bera ábyrgð á dauðaslysi

Í fangelsi fram að jólum en gæti þá farið strax inn á völlinn – Játaði að bera ábyrgð á dauðaslysi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Ólgusjór í Kópavogi og spjótin beinast að Halldóri – Nýr samningur og markvörður liðsins sendir pillu á stuðningsmenn
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

United skoðar að spila fjölda æfingaleikja til að safna auri í kassann

United skoðar að spila fjölda æfingaleikja til að safna auri í kassann
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Tók sér margra vikna frí eftir fegrunaraðgerð – „Við stunduðum kynlíf í sundlaug í margar klukkustundir“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Aldís velur hóp fyrir mót í Portúgal

Aldís velur hóp fyrir mót í Portúgal
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Hægt að tryggja sér miða núna á eftirsóknarverða leiki Strákanna okkar

Hægt að tryggja sér miða núna á eftirsóknarverða leiki Strákanna okkar
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
United staðfestir brottförina
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Er þetta arftaki Bruno Fernandes á Old Trafford?
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Myndband Villa Neto vekur athygli – „Ég get ekki sofnað þegar það er svona mikið af óréttlæti í heiminum“

Myndband Villa Neto vekur athygli – „Ég get ekki sofnað þegar það er svona mikið af óréttlæti í heiminum“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Langt síðan Mainoo fór að hafa áhyggjur af stöðu sinni – Hófst allt þegar hann heyrði þessar fréttir
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Misstu af honum í sumar og nú eru fleiri stórlið komin í kapphlaupið
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Skagamenn á lífi eftir að hafa skellt Íslandsmeisturunum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Víðir spyr hversu langt þetta eigi að ganga – „Viljum við það?“

Víðir spyr hversu langt þetta eigi að ganga – „Viljum við það?“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

City hafi skoðað að sækja manninn sem skoraði sigurmarkið gegn Íslandi

City hafi skoðað að sækja manninn sem skoraði sigurmarkið gegn Íslandi
433Sport
Í gær
Martial verður liðsfélagi Ramos – Hafði verið orðaður við annað lið í landinu
433Sport
Í gær

Arsenal reynir að framlengja við tvo lykilmenn

Arsenal reynir að framlengja við tvo lykilmenn
433Sport
Í gær
Tuchel virðist skjóta nokkuð fast á Bellingham
433Sport
Í gær
Launakröfur ástæða þess að fyrrum framherji United vill ekki fara
433Sport
Í gær

Keane ræðir um starf Heimis: Talar um farsa þegar hann var ráðinn – „Gætu ekki skipulagt gleðskap í brugghúsi“

Keane ræðir um starf Heimis: Talar um farsa þegar hann var ráðinn – „Gætu ekki skipulagt gleðskap í brugghúsi“
433Sport
Í gær

Lögreglan í London á nálum fyrir helginni – Fjöldi fótboltaleikja og tvö stór mótmæli

Lögreglan í London á nálum fyrir helginni – Fjöldi fótboltaleikja og tvö stór mótmæli
433Sport
Í gær
Hafnar því að hafa brotið kynferðislega gegn barni
433Sport
Í gær
Innbrot í Hafnarfirði í nótt en slá á létta strengi – Var þetta sálfræðihernaður?