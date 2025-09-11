Real Madrid sagt skoða varnarmann Tottenham

Micky van de Ven varnarmaður Tottenham hefur vakið athygli fyrir vaska framgöngu sína hjá félaginu.
Hollenski landsliðsmaðurinn hefur vakið áhuga Real Madrid sem er sagt skoða kaup á honum í framtíðinni.
Fichajes á Spáni fjallar um málið og segir að Tottenham hafi lítinn áhuga á því að selja.
Félagið muni þó skoða málið ef eitthvað félag er tilbúið að rífa fram 70 milljónir punda.
Van de Ven kom til Tottenham fyrir tveimur árum frá Wolfsburg í Þýskalandi en áður lék hann í heimalandinu. Miðvörðurinn er 24 ára gamall.