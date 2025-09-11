Lögreglan í London á nálum fyrir helginni – Fjöldi fótboltaleikja og tvö stór mótmæli

Lögreglumenn víðsvegar að af Bretlandi verða kallaðir til Lundúna um helgina vegna yfirvofandi ringulreiðar í höfuðborginni, þar sem sex leikir í ensku úrvalsdeildinni og tvö hástemmd mótmæli fara fram sama daginn.
Samkvæmt heimildum Daily Mail Sport hefur Metropolitan-lögreglan óskað eftir liðsauka frá öðrum svæðum Bretlands til að tryggja öryggi og halda friðinn í borginni á laugardaginn.
Í leikjaprógramminu eru meðal annars tveir stórir Lundúnarslagir, West Ham mætir Tottenham og Brentford tekur á móti Chelsea. Auk þess sem Charlton og Millwall eigast við í Championship-deildinni, sem gerir ástandið enn viðkvæmara.
Þá er búist við mikilli mannfjölda á götum borgarinnar þar sem hægrisinnaði aðgerðasinninn Tommy Robinson hefur boðað til „stærstu málfrelsisgöngu sögunnar til þessa“. Hefur Robinson sagt að knattspyrnuáhugamenn alls staðar af muni koma í mótmælin.
Samhliða því verður mótmælaganga samtakanna Stand Up To Racism, sem nýtur stuðnings verkalýðsfélaga hvaðanæva af landinu. Að sögn Daily Mail verður aukið lögreglulið sérstaklega sent til að sinna mótmælunum til að létta álagið af þeim hópum sem halda utan um fjölmennu fótboltaviðburðina.