Keane ræðir um starf Heimis: Talar um farsa þegar hann var ráðinn – „Gætu ekki skipulagt gleðskap í brugghúsi“

Roy Keane segir að írska landsliðið sé langt frá því að keppa við þá bestu og gagnrýnir jafnframt suma leikmenn liðsins fyrir hroka. Þá gagnrýnir hann harðlega ráðningarferlið sem leiddi til þess að Heimir Hallgrímsson var ráðinn landsliðsþjálfari.
Í viðtali við Stick to Football-hlaðvarpið sagði fyrrum fyrirliði Íra. „Auðvitað er það sárt að tapa fyrir Armeníu og fá skell. Írland hefur fengið slæm úrslit í gegnum árin, en ef þú ert að tapa fyrir liðum sem þú ættir að vinna, þá ertu í vondum málum,“ segir Kenae.
Gríðarleg pressa er byrjuð að myndast á Heimi og Keane segir hann eiga undir högg að sækja eftir tapið gegn Armeníu.
„Írska pressan hefur mikil áhrif. Þeir eru að reyna að bera sig saman við England og jafnvel Wales, en þau lönd eru með fleiri leikmenn sem eru að spila á toppstigi. Þeir koma í landsliðsverkefni í toppformi, vanir stórum leikjum. En margir af ísku strákunum, þó þeir séu í ensku úrvalsdeildinni þá eru þeir bara að lifa af þar. Þeir eru ekki frábærir. Mikið af leikmönnum eru líka í Championship-deildinni. Írland er langt frá því að vera samkeppnishæft á hæsta stigi.“
Keane var á meðal þeirra sem voru orðaðir við starfið eftir að Stephen Kenny lét af störfum, í kjölfarið var Heimir ráðinn.
„Það er tilfinningaleg tenging við starfið. Þetta er í rauninni frábært starf fyrir rétta manninn, þú færð leikmenn í tvær vikur, tækifæri til að undirbúa þig, og enginn daglegur hamagangur eins og hjá félagsliðum.“
En Keane hélt áfram og sagði ráðningarferlið hjá írska knattspyrnusambandinu hafa verið farsa.
„Þeir töluðu við alla. bókstaflega við hvern einasta mann. Ég meina, fólk hefur síðustu mánuði komið fram og sagt að þeim hafi verið boðið starfið eða þeir hafi verið í viðtali. Þetta er bara dæmigert hjá sambandinu. Ég sagði áður. þeir gætu ekki einu sinni skipulagt gleðskap í brugghúsi.“
„Auðvitað hugsar maður “get ég hjálpað til?“ Þrátt fyrir að það vanti gæði, þá getur maður kannski komið inn með skipulag, baráttu og anda. En jafnvel það er ekki alltaf nóg.“