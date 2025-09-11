Hafnar því að hafa brotið kynferðislega gegn barni

David Coote, fyrrum dómari í ensku úrvalsdeildinni, mætti fyrir dómara í morgun og neitar sök. Hefur hann verið ákærður fyrir að hafa brotið gegn barni og tekið upp ósiðlegt myndband.
Er Coote ákærður fyrir að hafa gert eitt kynferðislegt myndband af barni í flokki A, meint atvik átti sér stað í janúar árið 2020.
Flokkur A er alvarlegasti flokkurinn og sýnir yfirleitt ung börn annað hvort vera kynferðislega misnotuð eða nauðgað af fullorðnum.
Coote kom fyrir dómara í dag, staðfesti nafn sitt og neitaði svo sök. Málið verður áfram rannsakað og þarf hann að mæta aftur síðar til að svara til saka.
PGMOL, samtök enska dómarafélagsins, staðfesti í nóvember síðastliðnum að Coote hefði verið settur í ótímabundið leyfi frá dómgæslu eftir að upptökur komu fram á samfélagsmiðlum þar sem hann lýsti Liverpool í neikvæðum orðum og gerði grófa athugasemd í garð fyrrverandi knattspyrnustjóra liðsins, Jürgen Klopp.
Í kjölfarið birtist annað myndband þar sem Coote virðist taka inn kókaín, en upptakan á að hafa verið tekin á meðan hann sinnti dómarastörfum fyrir UEFA á Evrópumótinu 2024.
Málið er varðar myndbandið af barninu er komið til rannsóknar lögreglu og dómstóla, og ekkert frekar hefur verið gefið út af hálfu yfirvalda að svo stöddu.