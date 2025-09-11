Hægt að tryggja sér miða núna á eftirsóknarverða leiki Strákanna okkar

fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 11. september 2025 22:00

Mynd: DV/KSJ

Forsala á báða heimaleiki Íslands í október er hafin á miðasöluvef KSÍ. Athugið að í forsölu er aðeins hægt að kaupa miða á báða leikina saman í pakka.

Með því að kaupa miða í forsölu hefur þú tryggt þér þitt sæti á báða þessa mikilvægu heimaleiki, sem jafnframt eru síðustu heimaleikir A-landsliðs karla á árinu.

Ljóst er að mikil eftirspurn er eftir miðum á þessa leiki og hvetur KSÍ fólk til að tryggja sér miða tímanlega. Hver kaupandi getur aðeins keypt sex miða í einu.

Verð á báða leikina má sjá á meðfylgjandi mynd.

Miðasala á staka leiki hefst á eftirfarandi dagsetningum:

Ísland – Úkraína, miðasala hefst mánudaginn 29. september kl. 12:00.
Ísland – Frakkland, miðasala hefst miðvikudaginn 1. október kl. 12:00.

