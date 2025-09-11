fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Arsenal sagt tilbúið að selja tvo sóknarmenn í janúar

90 Mínútur

Hlustaðu á fyrsta þátt vetrarins af Íþróttavikunni – Ísland verður að vinna annað kvöld

433
433Sport

Arsenal sagt tilbúið að selja tvo sóknarmenn í janúar

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 11. september 2025 08:00

Leandro Trossard Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Arsenal er sagt tilbúið að skoða það að selja tvo sóknarmenn í janúar, félagið styrkti sig vel í sumar og minni spiltími bíður þessara manna.

Segja enskir miðlar að Gabriel Jesus framherjinn frá Brasilíu sé einn þeirra, hann er meiddur þessa stundina.

Jesus kom til Arsenal frá Manchester City fyrir nokkrum árum en ekki náð flugi hjá félaginu.

Leandro Trossard er sagður hinn sóknarmaðurinn sem Arsenal er tilbúið að selja, hann á undir högg að sækja.

Arsenal keypti bæði Noni Madueke og Eberechi Eze í sumar sem hefur skapað vandræði fyrir þessa tvo.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Arsenal sagt tilbúið að selja tvo sóknarmenn í janúar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Segja Reykjarvíkurborg þrengja að íþróttasvæði í Laugardalnum
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Real Madrid sagt skoða varnarmann Tottenham
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sá síðasti sem Amorim vill henda út fær líflínu
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Rekstur KSÍ fyrir þetta ár á áætlun – Gert ráð fyrir rekstrargjöld verði tæpir 2 milljarðar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Breska ríkisútvarpið talar um hrylling og telja að starf Heimis sé í verulegri hættu
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Áfall hjá City fyrir stórleik helgarinnar
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Framkvæmdir ganga hægt hjá Barcelona – Þurfa að fresta því að spila á heimavelli

Mest lesið

Faðir Oscars ákærður
Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Margir Íslendingar reiðir yfir sjónvarpinu í gærkvöldi – Sýn sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins
Birtir myndir sem vekja mikla athygli: Vakti furðu í barnaafmæli um daginn – Nú birtir hún mynd af sér án fata
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt

Nýlegt

Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Gagnrýnir Ingu Sæland fyrir að vilja stytta rétt til atvinnuleysisbót um eitt ár – „Hún hefur steingleymt sínum minnsta bróður“
Grátbiður mömmu sína að hætta að ræða kynlífið sitt opinberlega
Arftaki Mourinho klár
Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland
Vægi Bandaríkjanna hefur minnkað í breyttum heimi og stórveldin eru þrjú
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Ólga í Brasilíu – Komnir á HM en ömurleg undankeppni
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Sjáðu myndirnar – Isak mættur á sína fyrstu æfingu hjá Liverpool

Sjáðu myndirnar – Isak mættur á sína fyrstu æfingu hjá Liverpool
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Reynir aftur að fara frá United eftir áramót
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Stuðningsmenn Liverpool spenntir – Nýjasti leikmaður liðsins í áflogum við stjörnu Liverpool í nótt
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Mbappe fór í sögubækurnar gegn Íslandi

Mbappe fór í sögubækurnar gegn Íslandi
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Sjáðu brjálaðan Onana eftir landsleik í gærkvöldi – Sló til áhorfanda

Sjáðu brjálaðan Onana eftir landsleik í gærkvöldi – Sló til áhorfanda
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Sjáðu vel pirraðan Heimi eftir högg gærkvöldsins – „Hver er spurningin?“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Utan vallar: Næstum fullkominn gluggi Arnars – Fyllum Laugardalsvöll

Utan vallar: Næstum fullkominn gluggi Arnars – Fyllum Laugardalsvöll
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Hinn umdeildi dómari ákærður – Sakaður um að hafa brotið hrottalega gegn barni
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Þjálfari Frakklands bálreiður eftir að baulað var á leikmann liðsins í gær
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Roy Keane ræðir brottreksturinn hjá sínu gamla félagi

Roy Keane ræðir brottreksturinn hjá sínu gamla félagi
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Fallegt augnablik Andra og Daníels Guðjohnsen í viðtölum eftir leik – „Hann var svo flottur, ég er svo stoltur af honum“

Fallegt augnablik Andra og Daníels Guðjohnsen í viðtölum eftir leik – „Hann var svo flottur, ég er svo stoltur af honum“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Orri Steinn: „Hvað hef ég gert af mér núna?“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Arsenal sagt leiða kapphlaupið um miðjumann sem United reyndi að kaupa
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Margir Íslendingar reiðir yfir sjónvarpinu í gærkvöldi – Sýn sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins

Margir Íslendingar reiðir yfir sjónvarpinu í gærkvöldi – Sýn sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Birtir myndir sem vekja mikla athygli: Vakti furðu í barnaafmæli um daginn – Nú birtir hún mynd af sér án fata
433Sport
Í gær
Meiðsli Delap töluvert alvarlegri en talið var fyrst
433Sport
Í gær
Virgil van Dijk heiðraður í Hollandi – Stúka nefnd í höfuðið á honum
433Sport
Í gær

England með stórsigur: Ronaldo skoraði og Haaland setti fimm

England með stórsigur: Ronaldo skoraði og Haaland setti fimm
433Sport
Í gær

Daníel Tristan: „Þetta er bara það skemmtilegasta sem ég hef gert í lífi mínu“

Daníel Tristan: „Þetta er bara það skemmtilegasta sem ég hef gert í lífi mínu“
433Sport
Í gær
Sverrir segir íslenska liðið hafa sýnt styrk sinn undanfarna daga – „Við erum komnir lengra“
433Sport
Í gær

Andri Lucas um dóminn umdeilda – „Ég á eftir að fara yfir þetta, kannski geri ég það ekki til að pirra mig meira“

Andri Lucas um dóminn umdeilda – „Ég á eftir að fara yfir þetta, kannski geri ég það ekki til að pirra mig meira“
433Sport
Í gær
Ísak Bergmann segir landsliðið hafa verið rænt í París – „Ég er að drepast, ég fékk högg“
433Sport
Í gær
Jón Dagur ræðir subbulega brotið í París – „Ég fattaði það strax að þetta væri rautt, ég fann höggið“
433Sport
Í gær

Einkunnir leikmanna Íslands – Afar svekkjandi í París

Einkunnir leikmanna Íslands – Afar svekkjandi í París
433Sport
Í gær

Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – Dómaraskandall rændi Íslendinga

Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – Dómaraskandall rændi Íslendinga
433Sport
Í gær
Góð frammistaða en grátleg niðurstaða í París
433Sport
Í gær
Íslenska landsliðið hreinlega rænt stigi í París – Sjáðu brotið sem var dæmt á Andra Lucas