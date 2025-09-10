Sjáðu myndirnar – Isak mættur á sína fyrstu æfingu hjá Liverpool

Alexander Isak er mættur á sína fyrstu æfingu hjá Liverpool og getur farið að undirbúa sig undir frumraun sína fyrir félagið.
Isak skrifaði undir hjá Liveprool á lokadegi félagaskiptagluggans og fór svo beint í verkefni með sænska landsliðinu.
Isak tók lítið þátt í verkefninu þar sem hann æfði ekkert með Newcastle í sumar til að knýja fram skipti til Liverpool
Isak fær nú nokkrar æfingar hjá Liverpool fyrir leik liðsins gegn Burnley á útivelli á sunnudag.
Talið er að sænski framherjinn byrji á bekknum í þeim leik á meðan hann er að koma sér í gott líkamlegt form.
Alex is in the building 👋 pic.twitter.com/sKoMGdXVgI
— Liverpool FC (@LFC) September 10, 2025