Sjáðu brjálaðan Onana eftir landsleik í gærkvöldi – Sló til áhorfanda

Andre Onana markvörður Manchester Untied var reiður og pirraður eftir tap Kamerún gegn Cape Varde í undankeppni HM í gærkvöldi.
Onana hafði þá litið illa út í markinu sem Cape Varde skoraði en hann lagðist bara á jörðina þegar framherji andstæðinganna slapp í gegn.
Vítězný gól Kapverd ve včerejším zápase proti Kamerunu, za který chytal André Onana. 😂pic.twitter.com/sc4v0dsCee
Onana var reiður eftir leik en honum hefur verið hent út hjá United og er á leið til Trabzonspor í Tyrklandi á láni.
Stuðningsmenn vildu ræða við Onana eftir leik en hann hafði engan húmor fyrir því og varð fljótt reiður.
Þetta má sjá hér að neðan.
🚨🎥| Andre Onana crashing out at a fan after the Cameroon game yesterday 😳 pic.twitter.com/nde9C5QWBJ
