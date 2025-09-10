fbpx
Miðvikudaginn 10. september 2025

Carragher hjólar í Jadon Sancho og spyr hvað hann gerir vel

England með stórsigur: Ronaldo skoraði og Haaland setti fimm

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 10. september 2025 07:00

Cristiano Ronaldo. Mynd/Getty

FJöldi landsleikja fór fram í gærkvöldi en þar á meðal var leikur Frakkalands og Íslands sem endaði með 2-1 tapi okkar manna sem börðust hetjulega.

Á sama tíma vann England 5-0 sigur gegn sterku liða Serba á útivelli, Harry Kane, Noni Madueke, Marc Guehi, Ezri Konza og Marcus Rashford skoruðu mörkin.

Þá vann Portúgal 2-3 sigur á Ungverjalandi á útivelli þar sem Cristiano Ronaldo var á meðal markaskorara.

Noregur slátraði svo Moldóvu 11-1 þar sem Erling Haaland skoraði meðal annars fimm mörk.

Martin Odegaard var einnig á meðal markaskorara í þeim leik.

