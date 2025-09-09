fbpx
Þriðjudagur 09.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Liverpool reynir að framlengja en Real Madrid bíður á kantinum

90 Mínútur

Hlustaðu á fyrsta þátt vetrarins af Íþróttavikunni – Ísland verður að vinna annað kvöld

433
433Sport

Í tíu mánaða bann eftir að hafa fallið á lyfjaprófi eftir leik gegn United

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 9. september 2025 07:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Yeray Alvarez, miðvörður Athletic Bilbao, hefur verið úrskurðaður í keppnisbann fram í apríl 2026 eftir að hafa fallið á lyfjaprófi í kjölfar 3-0 taps liðsins gegn Manchester United í fyrri leik liðanna í undanúrslitum Evrópudeildarinnar á síðasta tímabili.

30 ára gamli varnarmaðurinn lék allan leikinn á San Mamés vellinum.

Í yfirlýsingu frá UEFA kemur fram að Alvarez hafi greinst með bannað efni í líkamanum og sé því settur í keppnisbann sem gildir fram í apríl 2026.

Hins vegar mun hann fá að snúa aftur til æfinga í byrjun febrúar sama ár, samkvæmt ákvörðun dómstólsins.

Alvarez, sem á að baki landsleiki með U21-landsliði Spánar, hefur verið fastamaður í vörn Bilbao undanfarin ár og var mikilvægur hluti af liði Ernesto Valverde á síðasta tímabili.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Í tíu mánaða bann eftir að hafa fallið á lyfjaprófi eftir leik gegn United
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Liverpool reynir að framlengja en Real Madrid bíður á kantinum
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Kaldar kveðjur frá Bayern til Jackson – Nánast útilokað að félagið kaupi hann næsta sumar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Ísland oft strítt Frökkum í gegnum tíðina en aldrei unnið – Fáum við kraftaverk á morgun?
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Bruno með mikla yfirburði – Skapar meira en nokkur annar fyrir samherja sína
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Upphitun fyrir stórleikinn með Stefáni Árna – Wall street, leigubílar og fáránlegt umstang
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Tvö tilboð bárust í Tottenham um helgina – Ítreka að félagið sé ekki til sölu
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Lýsir erfiðum tuttugu dögum á vökudeildinni – „Því miður misstum við hana, litlu lungun hennar gáfust upp“

Mest lesið

Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Alberti blöskrar hvernig tekið var á málum í Árbænum um helgina – Hinn ungi Theodór settur í agabann
Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást

Nýlegt

Stopp við Húrra í 2 mínútur kallaði á 10 þúsund króna glaðning í heimabanka
Deilt á nígerísku brúðina sem gifti sig á Íslandi – „Hann er eiginmaður þinn, yfirmaður þinn. Það þýðir ekkert að hringja í pabba lengur“
116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða
„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Braut rúðu í lögreglubíl með því að skalla hana
Fagnar komu Isak og ætlar að búa til vandamál fyrir Arne Slot
Horfa aftur framhjá Giggs í heiðurshöllina – Erfið mál í einkalífinu sögð ástæðan
Skiptum lokið hjá Blackbox Pizzeria – Smávegis fékkst upp í kröfur
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Horfa aftur framhjá Giggs í heiðurshöllina – Erfið mál í einkalífinu sögð ástæðan
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

„Það verður erfitt en við reynum að gera það einhvern veginn“

„Það verður erfitt en við reynum að gera það einhvern veginn“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Tveir leikmenn United í kappi við tímann fyrir stórleik helgarinnar
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Allir leikmenn í toppmálum fyrir átök morgundagsins
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Arnar hneykslaður á umræðu sem kviknaði – „Átti sér enga stoð í raunveruleikanum“

Arnar hneykslaður á umræðu sem kviknaði – „Átti sér enga stoð í raunveruleikanum“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Sextán ára undrabarn lést í hræðilegu slysi um helgina – Var að fara að upplifa drauminn í Bandaríkjunum

Sextán ára undrabarn lést í hræðilegu slysi um helgina – Var að fara að upplifa drauminn í Bandaríkjunum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Deildar meiningar innan landsliðsins um markið – „Vildi meina að hann hafi skorað“
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Búið að finna arftaka Ten Hag í Þýskalandi

Búið að finna arftaka Ten Hag í Þýskalandi
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Markmiðið að þagga niður í 50 þúsund Frökkum – „Verðum ekki bara niðri, þá taparðu“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Liverpool útilokar að kaupa Guehi í janúar – Telja að sögurnar séu gabb
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Alberti blöskrar hvernig tekið var á málum í Árbænum um helgina – Hinn ungi Theodór settur í agabann

Alberti blöskrar hvernig tekið var á málum í Árbænum um helgina – Hinn ungi Theodór settur í agabann
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Færir þjóðinni góðar fréttir af meiðslum Alberts

Færir þjóðinni góðar fréttir af meiðslum Alberts
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Faðir ákærður – Fór út með fjölskyldu sinni en er gefið að sök að hafa káfað á konu
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Þjálfari Frakka segist taka eftir þessari breytingu á Íslandi
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Hitti eiginkonu Rooney í fyrsta skiptið og fór þá að ræða sæðið hans

Hitti eiginkonu Rooney í fyrsta skiptið og fór þá að ræða sæðið hans
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Sverrir ræðir fjarveru sína á leiktíðinni – „Það er bara undir mér komið“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Forsetinn útskýrir af hverju hann rak Mourinho
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Sjáðu myndina – Haaland þurfti þrjú spor í andlitið eftir óhapp við rútu norska landsliðsins
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Onana fær launahækkun í Tyrklandi – Bað um slíkt hjá United sem fólki fannst skrýtið

Onana fær launahækkun í Tyrklandi – Bað um slíkt hjá United sem fólki fannst skrýtið
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Ísak þurft að þola svívirðingar í einkaskilaboðum í fleiri mánuði

Ísak þurft að þola svívirðingar í einkaskilaboðum í fleiri mánuði
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Hugsanleg uppstilling Arnars eftir meiðsli Alberts
433Sport
Í gær

Af hverju spila Strákarnir okkar ekki á þjóðarleikvangi Frakka?

Af hverju spila Strákarnir okkar ekki á þjóðarleikvangi Frakka?
433Sport
Í gær
Daníel Leó um samstarfið í hjarta varnarinnar – „Það er geggjað að spila með honum“
433Sport
Í gær
Myndband: Uppákoma í Reykjavík vekur mikla athygli – „Hefur þú enga sjálfsvirðingu?“
433Sport
Í gær

Íslenska liðið búið að gera heimavinnuna fyrir þriðjudaginn – „Þurfum að nýta okkar móment“

Íslenska liðið búið að gera heimavinnuna fyrir þriðjudaginn – „Þurfum að nýta okkar móment“
433Sport
Í gær

Strákarnir okkar fullir sjálfstrausts fyrir ógnarstórt próf í París – „Það gefur okkur mikið í framhaldinu“

Strákarnir okkar fullir sjálfstrausts fyrir ógnarstórt próf í París – „Það gefur okkur mikið í framhaldinu“
433Sport
Í gær
Allir æfðu í París
433Sport
Í gær
Slæm staða á Akranesi – „Útlitið er svart“