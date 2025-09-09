fbpx
Þriðjudagur 09.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Svona gæti byrjunarlið Liverpool litið út með komu Isak

90 Mínútur

Hlustaðu á fyrsta þátt vetrarins af Íþróttavikunni – Ísland verður að vinna annað kvöld

433
433Sport

Svona gæti byrjunarlið Liverpool litið út með komu Isak

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 9. september 2025 10:00

Lesa nánar

Liverpool festi kaup á Alexander Isak fyrir viku síðan en beint eftir kaupin fór Isak beint í verkefni með sænska landsliðinu.

Isak er væntanlegur til Liverpool um miðja viku og byrjar þá að æfa með sína nýju félagi.

Ljóst er að Arne Slot þarf að púsla sóknarlínu sinni saman og er með góða breidd þar.

Enskir miðlar telja að Hugo Ekitike fari meira út á vinstri vænginn og berjast við Coady Gakpo um stöðuna þar.

Isak færi þá í fremstu víglínu en Liverpool hefur keypt fimm nýja leikmenn í sumar sem gera kröfu á sæti í byrjunarliðinu.

Svona gæti byrjunarlið Íslands litið út.

