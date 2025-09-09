Íslenska landsliðið hreinlega rænt stigi í París – Sjáðu brotið sem var dæmt á Andra Lucas

Íslenska landsliðið var hreinlega rænt stigi í París í kvöld þegar liðið tapaði 2-1 gegn Frakklandi á útivelli í undankeppni EM.
Andri Lucas Guðjohnsen virtist hafa jafnað leikinn þegar hann kom boltanum í netið, enginn á vellinum kallaði eftir broti.
Þetta er auðvitað ekki brot í neinum heimi. Þetta gerist 88x í hverjum einasta leik, í hverju einasta horni. Þvílíka steypan.
Dómarinn var hins vegar sendur í skjáinn og sá þá að Andri hafði komið við Ibrahima Konate í aðdraganda marksins.
Þessu hefði ekki verið breytt á hinum enda vallarins. That is all.
Dómarinn fór í skjáinn og taldi að um brot hefði verið að ræða, mjög linur dómur og illa farið. með íslenska liðið.
Þetta umtalaða atvik má sjá hér að neðan
