fbpx
Þriðjudagur 09.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Carragher hjólar í Jadon Sancho og spyr hvað hann gerir vel

90 Mínútur

Hlustaðu á fyrsta þátt vetrarins af Íþróttavikunni – Ísland verður að vinna annað kvöld

433
433Sport

Carragher hjólar í Jadon Sancho og spyr hvað hann gerir vel

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 9. september 2025 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Jamie Carragher hefur vakið athygli fyrir harðorð ummæli sín um Jadon Sancho, sem gekk í raðir Aston Villa á lánssamningi frá Manchester United á lokadegi félagaskiptagluggans.

Sancho, sem kostaði United 73 milljónir punda þegar hann kom frá Borussia Dortmund árið 2021, hefur átt erfitt uppdráttar á Old Trafford og skorað einungis 12 mörk í 83 leikjum.

Eftir opinbert rifrildi við þáverandi stjóra liðsins, Erik ten Hag, var Sancho sendur á láni til Dortmund í janúar 2024. Hann lék síðasta tímabil með Chelsea, þar sem hann skoraði fimm mörk í 41 leik, þar á meðal í úrslitaleik Sambandsdeildarinnar sem Chelsea vann.

Þrátt fyrir það ákváðu Chelsea að borga 5 milljón punda sekt til að skila honum aftur til United, frekar en að virkja 25 milljóna punda kaupmöguleika. Sancho er nú kominn til Aston Villa og fær nýtt tækifæri í ensku úrvalsdeildinni en Jamie Carragher virðist ekki sérstaklega hrifinn.

„Það er skrítið með Jadon Sancho,“ sagði Carragher í The Overlap.

„Þegar hann var hjá Dortmund og við [ég og Gary Neville] vorum að velja enska landsliðshópinn, þá völdum við hann ekki. Við höfðum ekki séð mikið af honum, hann stóð sig vel í Meistaradeildinni, en við skiljum hann eftir.“

Carragher hélt áfram: „Allir á samfélagsmiðlum voru brjálaðir: ‘Hvernig getið þið skilið Sancho eftir?’ En ég er enn ekki viss um að hann hafi svo mikla hæfileika. Hann er ágætur en ég sé ekki hvað hann gerir sérstaklega vel.“

„Marcus Rashford, þótt ég hafi gagnrýnt hann, þá sé ég fyrir mér hraðann hans, skotin, aukaspyrnurnar, kraftinn. En með Sancho? Ég sé það ekki fyrir mér. Ég veit ekki hvað hann gerir mjög vel.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 14 mínútum
Carragher hjólar í Jadon Sancho og spyr hvað hann gerir vel
433Sport
Fyrir 40 mínútum
Ísland er yfir í Frakklandi! – Sjáðu markið
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Athyglisverð uppákoma í Frakklandi fyrir leik Íslands
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Andri Lucas og Daníel Tristan ekki einu bræðurnir á vellinum í kvöld
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gátu ekkert gegn Íslandi en náðu í stig í kvöld
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Svona er byrjunarlið Frakka fyrir leikinn gegn Íslandi
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Athyglisvert byrjunarlið Arnars gegn Frökkum – Guðjohnsen bræður saman frammi
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Gyökeres gæti misst af leikjum Arsenal vegna dómsmáls – Umboðsmaður hans kærir blaðamenn

Mest lesið

Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina
Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít
Segir Samfylkinguna á rangri braut – „Það kemur mér virkilega á óvart“
Lýsir erfiðum tuttugu dögum á vökudeildinni – „Því miður misstum við hana, litlu lungun hennar gáfust upp“

Nýlegt

Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Athyglisvert byrjunarlið Arnars gegn Frökkum – Guðjohnsen bræður saman frammi
Einn af hápunktum í íslenskum markaðsheimi
Gyökeres gæti misst af leikjum Arsenal vegna dómsmáls – Umboðsmaður hans kærir blaðamenn
Réðst á dyravörð á Akureyri
Svona er talið að Postecoglou muni stilla upp byrjunarliði Forest
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Kostulegt atvik í beinni útsendingu – Virkaði áttavilltur og gekk óvænt út
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Hjartnæmt Guðjohnsen-myndband vekur athygli um heim allan

Hjartnæmt Guðjohnsen-myndband vekur athygli um heim allan
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Isak boðar það að segja alla söguna um hvað gerðist bak við tjöldin
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Arnar vill útrýma þessum vanda sem hann segir hafa grasserað á Íslandi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Deildin sé töluvert frábrugðin öðrum – „Lifir svolítið sínu eigin lífi“

Deildin sé töluvert frábrugðin öðrum – „Lifir svolítið sínu eigin lífi“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Gunnar Egill staddur í París og heyrði heimamenn kvarta – „Ég hugsa að það taki aðeins meira á Ísland“

Gunnar Egill staddur í París og heyrði heimamenn kvarta – „Ég hugsa að það taki aðeins meira á Ísland“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Allt að 200 Íslendingar í París í kvöld
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Arnar útskýrir áhrifin sem fjarvera Alberts hefur

Arnar útskýrir áhrifin sem fjarvera Alberts hefur
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Þurfa að vera óhræddir og þá getur allt gerst
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Svona gæti byrjunarlið Liverpool litið út með komu Isak
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Postecoglou tekur við Forest af Nuno

Postecoglou tekur við Forest af Nuno
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Stórtíðindi af andstæðingum Íslands að morgni leikdags

Stórtíðindi af andstæðingum Íslands að morgni leikdags
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Sjö stór nöfn sem Marinakis er með á blaði fyrir starfið hjá Forest – Rak Nuno í gærkvöldi
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Veltir fyrir sér ummælum Arnars – Þýða þau að óvænt tíðindi séu í kortunum?
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Þetta segja veðbankar um möguleika Íslands í kvöld

Þetta segja veðbankar um möguleika Íslands í kvöld
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Liverpool reynir að framlengja en Real Madrid bíður á kantinum
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Í tíu mánaða bann eftir að hafa fallið á lyfjaprófi eftir leik gegn United
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Kaldar kveðjur frá Bayern til Jackson – Nánast útilokað að félagið kaupi hann næsta sumar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Ísland oft strítt Frökkum í gegnum tíðina en aldrei unnið – Fáum við kraftaverk á morgun?

Ísland oft strítt Frökkum í gegnum tíðina en aldrei unnið – Fáum við kraftaverk á morgun?
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Bruno með mikla yfirburði – Skapar meira en nokkur annar fyrir samherja sína

Bruno með mikla yfirburði – Skapar meira en nokkur annar fyrir samherja sína
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Upphitun fyrir stórleikinn með Stefáni Árna – Wall street, leigubílar og fáránlegt umstang
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Tvö tilboð bárust í Tottenham um helgina – Ítreka að félagið sé ekki til sölu

Tvö tilboð bárust í Tottenham um helgina – Ítreka að félagið sé ekki til sölu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Lýsir erfiðum tuttugu dögum á vökudeildinni – „Því miður misstum við hana, litlu lungun hennar gáfust upp“
433Sport
Í gær
Wrexham reynir að fá Dele Alli
433Sport
Í gær

Fagnar komu Isak og ætlar að búa til vandamál fyrir Arne Slot

Fagnar komu Isak og ætlar að búa til vandamál fyrir Arne Slot
433Sport
Í gær

Horfa aftur framhjá Giggs í heiðurshöllina – Erfið mál í einkalífinu sögð ástæðan

Horfa aftur framhjá Giggs í heiðurshöllina – Erfið mál í einkalífinu sögð ástæðan
433Sport
Í gær
„Það verður erfitt en við reynum að gera það einhvern veginn“
433Sport
Í gær
Tveir leikmenn United í kappi við tímann fyrir stórleik helgarinnar