Carragher hjólar í Jadon Sancho og spyr hvað hann gerir vel

Jamie Carragher hefur vakið athygli fyrir harðorð ummæli sín um Jadon Sancho, sem gekk í raðir Aston Villa á lánssamningi frá Manchester United á lokadegi félagaskiptagluggans.
Sancho, sem kostaði United 73 milljónir punda þegar hann kom frá Borussia Dortmund árið 2021, hefur átt erfitt uppdráttar á Old Trafford og skorað einungis 12 mörk í 83 leikjum.
Eftir opinbert rifrildi við þáverandi stjóra liðsins, Erik ten Hag, var Sancho sendur á láni til Dortmund í janúar 2024. Hann lék síðasta tímabil með Chelsea, þar sem hann skoraði fimm mörk í 41 leik, þar á meðal í úrslitaleik Sambandsdeildarinnar sem Chelsea vann.
Þrátt fyrir það ákváðu Chelsea að borga 5 milljón punda sekt til að skila honum aftur til United, frekar en að virkja 25 milljóna punda kaupmöguleika. Sancho er nú kominn til Aston Villa og fær nýtt tækifæri í ensku úrvalsdeildinni en Jamie Carragher virðist ekki sérstaklega hrifinn.
„Það er skrítið með Jadon Sancho,“ sagði Carragher í The Overlap.
„Þegar hann var hjá Dortmund og við [ég og Gary Neville] vorum að velja enska landsliðshópinn, þá völdum við hann ekki. Við höfðum ekki séð mikið af honum, hann stóð sig vel í Meistaradeildinni, en við skiljum hann eftir.“
Carragher hélt áfram: „Allir á samfélagsmiðlum voru brjálaðir: ‘Hvernig getið þið skilið Sancho eftir?’ En ég er enn ekki viss um að hann hafi svo mikla hæfileika. Hann er ágætur en ég sé ekki hvað hann gerir sérstaklega vel.“
„Marcus Rashford, þótt ég hafi gagnrýnt hann, þá sé ég fyrir mér hraðann hans, skotin, aukaspyrnurnar, kraftinn. En með Sancho? Ég sé það ekki fyrir mér. Ég veit ekki hvað hann gerir mjög vel.“