fbpx
Þriðjudagur 09.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Svona gæti byrjunarlið Liverpool litið út með komu Isak

90 Mínútur

Hlustaðu á fyrsta þátt vetrarins af Íþróttavikunni – Ísland verður að vinna annað kvöld

433
433Sport

Arnar útskýrir áhrifin sem fjarvera Alberts hefur

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 9. september 2025 11:30

Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Helgi Fannar Sigurðsson skrifar frá París

Eins og flestir vita verður besti landsliðsmaður Íslands, Albert Guðmundsson, ekki með gegn Frökkum í 2. umferð undankeppni HM í kvöld. Liðið getur vel tekist á við fjarveru hans, segir Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari.

„Við vorum ekki að íhuga að kalla á neinn í staðinn. Við töldum okkur vel í stakk búna til að takast á við þessi forföll,“ segir Arnar.

Albert var frábær í 5-0 sigrinum á Aserbaísjan í Laugardalnum í 1.umferðinni en meiddist við að skora mark. Meiðslin eru ekki alvarleg.

„Við munum kannski ekki beint breyta leikkerfi en með öðruvísi leikmönnum kemur öðruvísi prófíll í stöðuna. Við getum vonandi nýtt það. Albert var til dæmis ekkert æstur í að fara inn í teiginn og skalla boltann en var frábær fyrir utan teiginn. Kannski fáum við leikmann inn sem getur gert akkúrat öfugt en þarf samt að sinna sömu skildum og Albert, eins og í varnarleiknum,“ segir Arnar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Arnar útskýrir áhrifin sem fjarvera Alberts hefur
433Sport
Fyrir 21 mínútum
Gunnar Egill staddur í París og heyrði heimamenn kvarta – „Ég hugsa að það taki aðeins meira á Ísland“
433Sport
Fyrir 59 mínútum
Allt að 200 Íslendingar í París í kvöld
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Þurfa að vera óhræddir og þá getur allt gerst
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Svona gæti byrjunarlið Liverpool litið út með komu Isak
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Postecoglou tekur við Forest af Nuno
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Stórtíðindi af andstæðingum Íslands að morgni leikdags
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Sjö stór nöfn sem Marinakis er með á blaði fyrir starfið hjá Forest – Rak Nuno í gærkvöldi

Mest lesið

Segir Samfylkinguna á rangri braut – „Það kemur mér virkilega á óvart“
Lýsir erfiðum tuttugu dögum á vökudeildinni – „Því miður misstum við hana, litlu lungun hennar gáfust upp“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Alberti blöskrar hvernig tekið var á málum í Árbænum um helgina – Hinn ungi Theodór settur í agabann
Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“

Nýlegt

„Ég komst að þeirri niðurstöðu eftir nokkurra ára rannsóknir að ákveðinn einstaklingur væri banamaður Geirfinns“
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Stopp við Húrra í 2 mínútur kallaði á 10 þúsund króna glaðning í heimabanka
RÚV staðfestir þátttöku í Eurovision 2026 með fyrirvara
Varst þú að kaupa gallaða fasteign? – Þetta getur þú gert
Sjö stór nöfn sem Marinakis er með á blaði fyrir starfið hjá Forest – Rak Nuno í gærkvöldi
Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít
Veltir fyrir sér ummælum Arnars – Þýða þau að óvænt tíðindi séu í kortunum?
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Liverpool reynir að framlengja en Real Madrid bíður á kantinum
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum

Í tíu mánaða bann eftir að hafa fallið á lyfjaprófi eftir leik gegn United

Í tíu mánaða bann eftir að hafa fallið á lyfjaprófi eftir leik gegn United
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Kaldar kveðjur frá Bayern til Jackson – Nánast útilokað að félagið kaupi hann næsta sumar
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Ísland oft strítt Frökkum í gegnum tíðina en aldrei unnið – Fáum við kraftaverk á morgun?
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Bruno með mikla yfirburði – Skapar meira en nokkur annar fyrir samherja sína

Bruno með mikla yfirburði – Skapar meira en nokkur annar fyrir samherja sína
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Upphitun fyrir stórleikinn með Stefáni Árna – Wall street, leigubílar og fáránlegt umstang

Upphitun fyrir stórleikinn með Stefáni Árna – Wall street, leigubílar og fáránlegt umstang
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Tvö tilboð bárust í Tottenham um helgina – Ítreka að félagið sé ekki til sölu
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Lýsir erfiðum tuttugu dögum á vökudeildinni – „Því miður misstum við hana, litlu lungun hennar gáfust upp“

Lýsir erfiðum tuttugu dögum á vökudeildinni – „Því miður misstum við hana, litlu lungun hennar gáfust upp“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Wrexham reynir að fá Dele Alli
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Fagnar komu Isak og ætlar að búa til vandamál fyrir Arne Slot
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Horfa aftur framhjá Giggs í heiðurshöllina – Erfið mál í einkalífinu sögð ástæðan

Horfa aftur framhjá Giggs í heiðurshöllina – Erfið mál í einkalífinu sögð ástæðan
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

„Það verður erfitt en við reynum að gera það einhvern veginn“

„Það verður erfitt en við reynum að gera það einhvern veginn“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Tveir leikmenn United í kappi við tímann fyrir stórleik helgarinnar
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Allir leikmenn í toppmálum fyrir átök morgundagsins
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Arnar hneykslaður á umræðu sem kviknaði – „Átti sér enga stoð í raunveruleikanum“

Arnar hneykslaður á umræðu sem kviknaði – „Átti sér enga stoð í raunveruleikanum“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Sextán ára undrabarn lést í hræðilegu slysi um helgina – Var að fara að upplifa drauminn í Bandaríkjunum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Deildar meiningar innan landsliðsins um markið – „Vildi meina að hann hafi skorað“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Búið að finna arftaka Ten Hag í Þýskalandi
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Markmiðið að þagga niður í 50 þúsund Frökkum – „Verðum ekki bara niðri, þá taparðu“

Markmiðið að þagga niður í 50 þúsund Frökkum – „Verðum ekki bara niðri, þá taparðu“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Liverpool útilokar að kaupa Guehi í janúar – Telja að sögurnar séu gabb

Liverpool útilokar að kaupa Guehi í janúar – Telja að sögurnar séu gabb
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Alberti blöskrar hvernig tekið var á málum í Árbænum um helgina – Hinn ungi Theodór settur í agabann
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Færir þjóðinni góðar fréttir af meiðslum Alberts

Færir þjóðinni góðar fréttir af meiðslum Alberts
433Sport
Í gær
Faðir ákærður – Fór út með fjölskyldu sinni en er gefið að sök að hafa káfað á konu
433Sport
Í gær
Þjálfari Frakka segist taka eftir þessari breytingu á Íslandi
433Sport
Í gær

Hitti eiginkonu Rooney í fyrsta skiptið og fór þá að ræða sæðið hans

Hitti eiginkonu Rooney í fyrsta skiptið og fór þá að ræða sæðið hans
433Sport
Í gær

Sverrir ræðir fjarveru sína á leiktíðinni – „Það er bara undir mér komið“

Sverrir ræðir fjarveru sína á leiktíðinni – „Það er bara undir mér komið“
433Sport
Í gær
Forsetinn útskýrir af hverju hann rak Mourinho
433Sport
Í gær
Sjáðu myndina – Haaland þurfti þrjú spor í andlitið eftir óhapp við rútu norska landsliðsins