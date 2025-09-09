Andri Lucas um dóminn umdeilda – „Ég á eftir að fara yfir þetta, kannski geri ég það ekki til að pirra mig meira“

Helgi Fannar Sigurðsson skrifar frá París:
Andri Lucas Guðjohnsen framherji íslenska landsliðsins var svekktur eftir 2-1 tap gegn Frakklandi í undankeppni HM í kvöld. Mark var tekið af honum seint í leiknum.
Andri kom íslenska liðinu yfir í fyrri hálfleik áður en heimamenn náðu að taka forystuna. Andri jafnaði svo leikinn undir restina en dómarinn var sendur í VAR skjáinn.
Þar sá hann brot á Andra sem var ansi lítið. „Ég veit það ekki, þetta gerist svo hratt. Mér fannst ekkert vera á þetta, dómaranum fannst það sem ég skil ekki alveg,“ sagði Andri í viðtali í París í kvöld.
„Hafsentar og framherjar eru alltaf að toga og ýta, þetta er svo soft. Ég á eftir að fara yfir þetta, kannski geri ég það ekki til að pirra mig meira.“
Frammistaða íslenska liðsins var frábær en skilaði engu, leikmenn voru því svekktir.
„Það eru pínu mixed feelings, við hefðum getað unnið leikinn. Það hefði veirð sterkt að ná jafntefli en á sama tíma spiluðum við góðan leik á erfiðum útivelli.“
Andri skoraði mark Íslands í leiknum og hafði gaman af. „Það var geggjað, við ætluðum að keyra á þá. Í rauninni höfðum við engu að tapa, við ætluðum að pressa hátt á þá.“
Viðtalið er í heild hér að neðan.