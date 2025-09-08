Kaldar kveðjur frá Bayern til Jackson – Nánast útilokað að félagið kaupi hann næsta sumar

Framtíð Nicolas Jackson virðist liggja aftur hjá Chelsea, eftir að stjórnarmaður Bayern München staðfesti að engar líkur væru á því að félagið festi kaup á sóknarmanninum eftir lánstímann.
Senegalski landsliðsmaðurinn gekk til liðs við Þýskalandsmeistara á lokadegi félagaskiptagluggans, eftir að hafa fallið niður í goggunarröðina hjá Chelsea.
Samkvæmt fréttum var upphafleg hætta á að félagaskiptin myndu klúðrast eftir að Liam Delap meiddist gegn Fulham, en Chelsea ákvað í staðinn að kalla Marc Guiu heim úr láni hjá Sunderland og leyfa Jackson að fara.
En nú hefur Uli Hoeness, áhrifamaður innan Bayern, upplýst að kaupákvæði sé í raun óraunhæft og að Jackson muni að öllum líkindum snúa aftur til Englands í lok tímabilsins.
„Leikmaðurinn og umboðsmaður hans leggja sjálfir fram 3 milljónir evra, þannig að við greiðum 13,5 milljónir evra í lánsgjald,“ sagði Hoeness við Sport1 Dopa.
„Það verður alls ekki um neinn varanlegan samning að ræða. Það gerist einungis ef hann byrjar 40 leiki á tímabilinu, sem mun aldrei gerast.“
Jackson, 24 ára, kom til Chelsea frá Villarreal en fer nú til Þýskalands og reynir að veita Harry Kane mikla samkeppni.