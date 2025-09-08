fbpx
Mánudagur 08.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Kaldar kveðjur frá Bayern til Jackson – Nánast útilokað að félagið kaupi hann næsta sumar

90 Mínútur

Hlustaðu á fyrsta þátt vetrarins af Íþróttavikunni – Ísland verður að vinna annað kvöld

433
433Sport

Kaldar kveðjur frá Bayern til Jackson – Nánast útilokað að félagið kaupi hann næsta sumar

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 8. september 2025 22:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Framtíð Nicolas Jackson virðist liggja aftur hjá Chelsea, eftir að stjórnarmaður Bayern München staðfesti að engar líkur væru á því að félagið festi kaup á sóknarmanninum eftir lánstímann.

Senegalski landsliðsmaðurinn gekk til liðs við Þýskalandsmeistara á lokadegi félagaskiptagluggans, eftir að hafa fallið niður í goggunarröðina hjá Chelsea.

Samkvæmt fréttum var upphafleg hætta á að félagaskiptin myndu klúðrast eftir að Liam Delap meiddist gegn Fulham, en Chelsea ákvað í staðinn að kalla Marc Guiu heim úr láni hjá Sunderland og leyfa Jackson að fara.

En nú hefur Uli Hoeness, áhrifamaður innan Bayern, upplýst að kaupákvæði sé í raun óraunhæft og að Jackson muni að öllum líkindum snúa aftur til Englands í lok tímabilsins.

„Leikmaðurinn og umboðsmaður hans leggja sjálfir fram 3 milljónir evra, þannig að við greiðum 13,5 milljónir evra í lánsgjald,“ sagði Hoeness við Sport1 Dopa.

„Það verður alls ekki um neinn varanlegan samning að ræða. Það gerist einungis ef hann byrjar 40 leiki á tímabilinu, sem mun aldrei gerast.“

Jackson, 24 ára, kom til Chelsea frá Villarreal en fer nú til Þýskalands og reynir að veita Harry Kane mikla samkeppni.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Kaldar kveðjur frá Bayern til Jackson – Nánast útilokað að félagið kaupi hann næsta sumar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ísland oft strítt Frökkum í gegnum tíðina en aldrei unnið – Fáum við kraftaverk á morgun?
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Bruno með mikla yfirburði – Skapar meira en nokkur annar fyrir samherja sína
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Upphitun fyrir stórleikinn með Stefáni Árna – Wall street, leigubílar og fáránlegt umstang
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tvö tilboð bárust í Tottenham um helgina – Ítreka að félagið sé ekki til sölu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Lýsir erfiðum tuttugu dögum á vökudeildinni – „Því miður misstum við hana, litlu lungun hennar gáfust upp“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Wrexham reynir að fá Dele Alli
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Fagnar komu Isak og ætlar að búa til vandamál fyrir Arne Slot

Mest lesið

Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Alberti blöskrar hvernig tekið var á málum í Árbænum um helgina – Hinn ungi Theodór settur í agabann
Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást

Nýlegt

Stopp við Húrra í 2 mínútur kallaði á 10 þúsund króna glaðning í heimabanka
Deilt á nígerísku brúðina sem gifti sig á Íslandi – „Hann er eiginmaður þinn, yfirmaður þinn. Það þýðir ekkert að hringja í pabba lengur“
116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða
„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Skiptum lokið hjá Blackbox Pizzeria – Smávegis fékkst upp í kröfur
„Það verður erfitt en við reynum að gera það einhvern veginn“
TikTok myndböndin um ókeypis háskólanám á Íslandi eru bæði röng og rétt
Tveir leikmenn United í kappi við tímann fyrir stórleik helgarinnar
„Sjálfsvígshugsanir og -tilraunir eru ekki einkenni „geðsjúkdóms” heldur birtingarmynd þjáningar”
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Tveir leikmenn United í kappi við tímann fyrir stórleik helgarinnar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Allir leikmenn í toppmálum fyrir átök morgundagsins

Allir leikmenn í toppmálum fyrir átök morgundagsins
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Arnar hneykslaður á umræðu sem kviknaði – „Átti sér enga stoð í raunveruleikanum“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Sextán ára undrabarn lést í hræðilegu slysi um helgina – Var að fara að upplifa drauminn í Bandaríkjunum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Deildar meiningar innan landsliðsins um markið – „Vildi meina að hann hafi skorað“

Deildar meiningar innan landsliðsins um markið – „Vildi meina að hann hafi skorað“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Búið að finna arftaka Ten Hag í Þýskalandi

Búið að finna arftaka Ten Hag í Þýskalandi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Markmiðið að þagga niður í 50 þúsund Frökkum – „Verðum ekki bara niðri, þá taparðu“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Liverpool útilokar að kaupa Guehi í janúar – Telja að sögurnar séu gabb

Liverpool útilokar að kaupa Guehi í janúar – Telja að sögurnar séu gabb
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Alberti blöskrar hvernig tekið var á málum í Árbænum um helgina – Hinn ungi Theodór settur í agabann
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Færir þjóðinni góðar fréttir af meiðslum Alberts
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Faðir ákærður – Fór út með fjölskyldu sinni en er gefið að sök að hafa káfað á konu

Faðir ákærður – Fór út með fjölskyldu sinni en er gefið að sök að hafa káfað á konu
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Þjálfari Frakka segist taka eftir þessari breytingu á Íslandi

Þjálfari Frakka segist taka eftir þessari breytingu á Íslandi
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Hitti eiginkonu Rooney í fyrsta skiptið og fór þá að ræða sæðið hans
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sverrir ræðir fjarveru sína á leiktíðinni – „Það er bara undir mér komið“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Forsetinn útskýrir af hverju hann rak Mourinho

Forsetinn útskýrir af hverju hann rak Mourinho
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Sjáðu myndina – Haaland þurfti þrjú spor í andlitið eftir óhapp við rútu norska landsliðsins
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Onana fær launahækkun í Tyrklandi – Bað um slíkt hjá United sem fólki fannst skrýtið
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Ísak þurft að þola svívirðingar í einkaskilaboðum í fleiri mánuði
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Hugsanleg uppstilling Arnars eftir meiðsli Alberts

Hugsanleg uppstilling Arnars eftir meiðsli Alberts
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Af hverju spila Strákarnir okkar ekki á þjóðarleikvangi Frakka?

Af hverju spila Strákarnir okkar ekki á þjóðarleikvangi Frakka?
433Sport
Í gær
Daníel Leó um samstarfið í hjarta varnarinnar – „Það er geggjað að spila með honum“
433Sport
Í gær

Myndband: Uppákoma í Reykjavík vekur mikla athygli – „Hefur þú enga sjálfsvirðingu?“

Myndband: Uppákoma í Reykjavík vekur mikla athygli – „Hefur þú enga sjálfsvirðingu?“
433Sport
Í gær
Íslenska liðið búið að gera heimavinnuna fyrir þriðjudaginn – „Þurfum að nýta okkar móment“
433Sport
Í gær
Strákarnir okkar fullir sjálfstrausts fyrir ógnarstórt próf í París – „Það gefur okkur mikið í framhaldinu“
433Sport
Í gær

Allir æfðu í París

Allir æfðu í París
433Sport
Í gær

Slæm staða á Akranesi – „Útlitið er svart“

Slæm staða á Akranesi – „Útlitið er svart“
433Sport
Í gær
Þungt högg fyrir Frakka fyrir leikinn við Ísland
433Sport
Í gær
Fréttamaður RÚV varð fyrir barðinu á bellibrögðum Garðbæinga – „Við skildum ekkert í þessu“