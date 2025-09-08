Horfa aftur framhjá Giggs í heiðurshöllina – Erfið mál í einkalífinu sögð ástæðan

Ryan Giggs, einn sigursælasti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi, hefur enn og aftur verið skilinn eftir utan við heiðurshöll, Premier League — Hall of Fame, sem var stofnuð árið 2021.
Þrátt fyrir að hafa unnið deildina 13 sinnum með Manchester United og vera með flestar stoðsendingar í sögu deildarinnar (162), hefur Giggs aldrei verið tilnefndur í kjörið. Þetta er í takt við fyrri ár þar sem nafn hans hefur meðvitað verið látið liggja á milli hluta.
Ýmsir fyrrverandi liðsfélagar hans á Old Trafford hafa aftur á móti verið heiðraðir, svo sem Roy Keane, Eric Cantona, Wayne Rooney og Paul Scholes.
Orðspor Giggs hefur þó verið litað af umtalsverðum hneykslismálum undanfarin ár, bæði í einkalífi og eftir leikmannsferilinn. Þar má nefna margumtalað framhjáhald hans með eiginkonu bróður síns, málið með Imogen Thomas sem hann reyndi að þagga niður með lögbanni, og skilnað hans við eiginkonu sína.
Árið 2020 lauk landsliðsþjálfaraferli hans hjá Wales með látum eftir að hann var handtekinn grunaður um líkamsárás. Hann neitaði sök og var síðar sýknaður árið 2023, þegar fyrrverandi kærasta hans, Kate Greville, dró sig úr málinu við endurupptöku þess.
Hvort umrædd mál séu bein ástæða þess að hann er ekki tilnefndur opinberlega hefur ekki verið staðfest en ljóst er að þau hafa áhrif á almenningsálitið og erfitt reynist að aðskilja íþróttalegan árangur frá persónulegu lífi í þessu samhengi.
2021: David Beckham, Dennis Bergkamp, Eric Cantona, Thierry Henry, Roy Keane, Frank Lampard, Steven Gerrard and Alan Shearer.
2022: Sergio Agüero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Wayne Rooney, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Patrick Vieira and Ian Wright.
2023: Sir Alex Ferguson Arsène Wenger, Tony Adams, Petr Cech and Rio Ferdinand.
2024: Andy Cole, Ashley Cole, John Terry