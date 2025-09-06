Finnst skondið að fylgjast með orðræðu þeirra sem gagnrýna Óskar

„Fólk er bara á hans vagni, hann er bara þeirra maður,“ segir KR-ingurinn og íþróttafréttamaður á RÚV, Jóhann Páll Ástvaldsson, um Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfara liðsins.
Stigasöfnun KR á tímabilinu hefur ekki verið góð og liðið er í fallbaráttu í Bestu deild karla. Fótboltinn sem Óskar spilar hefur þó vakið lukku og gengið þá farið batnandi undanfarið. Einhverjir hafa þó gagnrýnt Óskar mikið.
„Það er ótrúlega fyndið að fylgjast með umræðunni, hún er bara skemmtileg því Óskar er skemmtilegur, talar um hvernig andstæðingurinn spilar og þess háttar. En það er fyndið að sjá hvernig þeir sem gagnrýndu Óskar mest fyrir að spila sinn gung ho fótbolta eru líka að gagnrýna hann fyrir að breyta sínum leik aðeins og aðlaga hann,“ segir Jóhann.
Sem fyrr segir hefur gengi KR batnað aðeins og spilamennskan einnig breyst að einhverju leyti. „Hann er enn að spila fram á við, hann er enn að spila út úr vörninni. Hann er ekkert að segja mönnum að negla boltanum bara fram.“