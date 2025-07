Miðjumaður United mætti á æfingu í treyju Íslands – Líklegt að hann hafi skipt við Bjarka Stein

Kobbie Mainoo miðjumaður Manchester United vakti athygli þegar hann mætti til æfinga í borginni í gær í treyju íslenska landsliðsins.

Treyjan var merkt númer 15 og ekki útilokað að Mainoo hafi fengið hana eftir landsleik Íslands og Englands á Wembley í fyrra.

Það var Bjarki Steinn Bjarkason sem var þá í treyju númer 15 og hefur mögulega skipt við Mainoo að leik loknum.

Mainoo var mættur á æfingu í Manchester ásamt Mason Greenwood framherja Marseille og James Garner miðjumanni Everton.

Undirbúningstímabil United hefst á mánudag og eru leikmenn því byrjaðir að koma sér í gírinn fyrir það.

Kobbie Mainoo spotted training in Manchester with #MUAcademy graduates James Garner and Mason Greenwood ⚽️

📸 Eamonn & James Clarke/@MailSport pic.twitter.com/7VBfpfJCZK

— UtdDistrict (@UtdDistrict) July 1, 2025