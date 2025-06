Birti mynd af Maradona og virðist staðfesta nýtt treyjunúmer

Lamine Yamal virðist hafa staðfest það að hann muni klæðast nýju treyjunúmeri hjá Barcelona í vetur.

Yamal er efnilegasti leikmaður heims en hann er aðeins 17 ára gamall og spilar þrátt fyrir það lykilhlutverk fyrir spænska stórliðið.

Ekki nóg með það hefur leikmaðurinn unnið EM með aðalliði Spánar þar sem hann spilaði stórt hlutverk.

Yamal birti mynd af Diego Maradona, fyrrum leikmanni Barcelona, á Instagram síðu sinni þar sem hann sést í treyju númer tíu.

Ansu Fati var áður í treyju númer tíu hjá Börsungum en hann er á leið til Monaco í frönsku úrvalsdeildinni.

Lamine Yamal on Instagram. 🔟👕

He’s prepared to get shirt number 10 at Barça as his friend Ansu Fati has left to join Monaco. pic.twitter.com/sXYLbj9uwN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2025