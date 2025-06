Mbappe höfðar mál gegn PSG og sakar félagið um ýmisleg brot

Kylian Mbappe hefur höfðað málsókn gegn PSG, hann sakar félagið um fjárkúgun og siðferðislegt ofbeldi á vinnustað.

Mbappe sakar PSG um að hafa hótað sér til að skrifa undir nýjan samning árið 2023.

Mbappe neitaði að skrifa undir og var bannað að æfa með liðinu til að reyna að fá hann til að skrifa undir.

Mbappe skrifaði ekki undir og félagið gaf eftir, frönsk yfirvöld hafa nú hafið rannsókn á málinu.

Franski framherjinn labbaði frítt til Real Madrid fyrir ári síðan þegar samningur hans við PSG rann út.

