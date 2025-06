Eftir vandræði á markaðnum horfa þeir nú á tvo leikmenn Liverpool

Christian Falk blaðamaður hjá Bild segir að forráðamenn FC Bayern séu farnir að horfa til Liverpool á markaðnum.

Bayern hefur ekkert gengið á markaðnum í upphafi sumars og hafa nokkur stór nöfn hafnað þeim, má nefna Florian Wirtz og Nico Williams.

Nú segir Falk að Bayern vilji fá Luis Diaz eða Coady Gakpo frá Liverpool til að styrkja sóknarleik sinn.

Gakpo og Diaz voru í stóru hlutverki hjá Liverpool á síðustu leiktíð þar sem liðið varð enskur meistari.

Óvíst er hvort Liverpool sé tilbúið að selja þá en félagið er nálægt því að selja Darwin Nunez til Napoli.

✅ Bayern now looking at Cody Gakpo & Luis Diaz after transfer struggles https://t.co/KZhCOXTqrp

— Christian Falk (@cfbayern) June 27, 2025