Ungstirnið búið að framlengja við Arsenal

Myles Lewis-Skelly er búinn að krota undir nýjan fimm ára samning við Arsenal.

Þessi 18 ára gamli bakvörður sprakk óvænt út hjá aðalliði Arsenal á síðustu leiktíð og var orðinn lykilmaður þegar leið á tímabilið.

Samningur hans átti hins vegar að renna út eftir aðeins ár og því forgangsmál hjá félaginu að framlengja. Það hefur nú verið gert.

„Ég vil vinna allt sem hægt er að vinna í fótbolta en á sama tíma vera sú yfirvegaða manneskja sem ég er, alltaf tilbúinn að læra. Það er svo mikilvægt,“ sagði Lewis-Skelly eftir undirskrift.

The next chapter 📖

Myles Lewis-Skelly has signed a new long-term deal at the club 👇

— Arsenal (@Arsenal) June 26, 2025