Sjáðu ótrúleg tilþrif leikmanns Liverpool með enska landsliðinu

Harvey Elliot sýndi magnaða frammistöðu er enska U-21 árs landsliðið sló út það hollenska í undanúrslitum EM í gær.

Þessi leikmaður Liverpool skoraði bæði mörk enska liðsinsí 2-1 sigri og annað markið var afar glæsilegt.

Two-goal England hero Harvey Elliott 🫡

Player of the Match in the first semi-final ✅#U21POTM pic.twitter.com/9jxj8JL30X

— UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) June 25, 2025