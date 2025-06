Nýliðarnir stórhuga og vilja fyrrum markvörð PSG

Nýliðar Sunderland í ensku úrvalsdeildinni reyna nú að sækja sér nýjan markvörð fyrir átökin í deild þeirra bestu. Um er að ræða Marcin Bulka hjá franska liðinu Nice.

Pólverjinn verður samningslaus eftir ár og hefur ekki gengið að endursemja við hann. Nice er því til í að selja hann í sumar og hafa félög eins og Galatasaray, Manchester United og Monaco sýnt áhuga.

Sunderland hefur hins vegar sett allt á fullt og vonast til að hafa betur í baráttunni um hinn 25 ára gamala Bulka.

Anthony Patterson varði mark Sunderland er liðið fór upp úr B-deildinni á síðustu leiktíð en gæti þurft að sætta sig við bekkjarsetu í úrvalsdeildinni ef nýr markvörður mætir á svæðið.

Bulka var hjá yngri liðum Chelsea á sínum tíma og svo í þrjú ár hjá PSG, þar sem hann var þó mest annars staðar á láni.

🚨🔴⚪️ EXCL: Sunderland open talks to sign Polish goalkeeper Marcin Bulka as part of their ambitious project.

Bulka has been approached by deveral clubs this summer but #SAFC are now in active talks with OGC Nice. pic.twitter.com/Th0vMKfP1C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025