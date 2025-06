Myndband: Fór í beina útsendingu frá skrifborði sínu og þetta blasti við á tölvuskjánum hans

Það getur margt komið upp á í beinni útsendingu og svo gott sem vonlaust að redda sér út úr því. Bandaríski íþróttafréttamaðurinn Jake Gadon fékk heldur betur að kynnnast þessu.

Gadon gleymdi sér aðeins áður en hann fór í beina útsendingu á CBS, en þar fjallar hann um hinar ýmsu íþróttir. Fór hann í loftið með umfjöllun þar sem hann stóð fyrir framan skrifborðið sitt.

Það sem er óheppilegt fyrir Gadon er að kveikt var á tölvunni hans og hún galopin. Þar mátti sjá mynd af tónlistarkonunni Rihanna á nærfötunum einum saman.

Myndband af þessu vakti gríðarlega athygli og má sjá það hér að neðan.

Jake’s 2025 is off to a fantastic start pic.twitter.com/HykyKKtKRW

— Jay Asliken 🕋☪️✈️ (@assliken) January 8, 2025