Sesko hrærir í fólki með nýjasta athæfi sínu

Benjamin Sesko fór að fylgja Arsenal á Instagram í dag og veltir fólk því fyrir sér hvort það gefi vísbendingar um framtíð kappans.

Sesko, sem er á mála hjá RB Leipzig, er sterklega orðaður við enska stórliðið þessa dagana en einnig Viktor Gyokeres hjá Sporting. Það þykir ansi líklegt að Arsenal klófesti annan framherjanna.

Gyokeres er kominn í stríð við Sporting til að reyna að koma sér burt, en hann hefur einnig verið orðaður við Manchester United.

Sesko er aðeins 22 ára gamall, fimm árum yngri en Gyokeres, og hefur einnig verið afar eftirsóttur.

❤️🤍🎯 New social media hint by Benjamin Šeško as the striker has started following Arsenal on Instagram today. ⤵️ https://t.co/XWNp5O3F5C pic.twitter.com/5A2lrO9B9t

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025