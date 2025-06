Fyrrum undrabarnið að taka áhugavert skref til Danmerkur

FC Kaupmannahöfn er nálægt því að landa Youssoufa Moukoko frá Dortmund.

Um er að ræða tvítugan sóknarmann sem þótti hálfgert undrabarn er hann var að koma upp í yngri liðum Dortmund.

Moukoko hefur hingað til ekki alveg náð að springa út eins og menn hefðu búist við og var hann í litlu hlutverki á láni hjá Nice á síðustu leiktíð.

Nú fær Þjóðverjinn hins vegar tækifæri til að kveikja í ferlinum á ný með dönsku meisturunum í FCK. Hann hefur þegar gefið félaginu grænt ljós og er spenntur fyrir skiptunum.

Moukoko mun kosta FCK allt að 5,5 milljónir evra.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: FC Copenhagen are closing in on deal to sign Youssoufa Moukoko on permanent transfer, here we go soon!

Verbal agreement at final stages with Borussia Dortmund as Moukouko is tempted by new opportunity.

Deal being finalised, Moukoko already said yes. #København pic.twitter.com/Qr9iKxfrhF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025