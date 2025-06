Enginn kaupréttur fyrr en 2027 – Þetta er upphæðin sem Liverpool þarf að borga

Liverpool hefur engan forkaupsrétt á Jarell Quansah næsta sumar en tekur hann gildi eftir tvö ár.

Miðvörðurinn ungi er að ganga í raðir Bayer Leverkusen frá Liverpool fyrir kaupverð sem gæti orðið allt að 35 milljónir punda.

Quansah vildi fara annað í leit að meiri spiltíma og ætti hann að fá hann í liði Erik ten Hag hjá Leverkusen.

Mikið hefur verið rætt og ritað um kauprétt Liverpool, vilji félagið fá hann til baka einn daginn. Verðið fyrir enska félagið þá verður norðan af 50 milljónum punda en tekur sem fyrr segir ekki gildi fyrr en 2027.

