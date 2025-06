Þurfa að sýna metnað til að halda í Ronaldo – Casemiro nefndur til sögunnar

Í fréttum í Sádí Arabíu í gær var því haldið fram að Casemiro væri mjög nálægt því að ganga í raðir félagsins frá Manchester United.

Al-Nassr var nefnt til sögunnar en félagið er að reyna að styrkja liðið til að halda í Cristiano Ronaldo.

Ronaldo er að verða samningslaus og vill sjá metnað hjá Al-Nassr til að halda áfram með liðinu.

Casemiro og Ronaldo áttu gott samstarf hjá Real Madrid en enskir miðlar segja ekkert langt komið með viðræður Casemiro og Al-Nassr.

United er tilbúið að selja Casemiro í sumar til að losa um fjármuni.

🚨 Al Nassr want to show ambition in the market to get Cristiano Ronaldo to extend his contract, which runs out in a week, and he wants them to move in the market. However at this stage there's nothing advanced nor close with Casemiro. [@JacobsBen, @UnitedStandMUFC] #mufc pic.twitter.com/yWQDoBzJjq

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) June 24, 2025