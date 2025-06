Ótrúleg tölfræði Messi – Aldrei klikkað á þessu sviði

Lið Lionel Messi, Inter Miami, fylgdi Palmeiras upp úr A-riðli HM félagsliða með jafntefli liðanna í nótt.

Inter Miami mætir fyrrum liði Messi, Paris Saint-Germain, í 16-liða úrslitunum á laugardag.

Messi, sem er af mörgum talinn besti knattspyrnumaður sögunnar, hefur aldrei klikkað á því að komast upp úr riðlakeppni með liði sínu í 33 tilraunum, en OptaJoe vekur athygli á þessu.

Á þetta við um bæði argentíska landsliðið og þau félagslið sem hann hefur spilað fyrir, oftast með Barcelona.

33 – Lionel Messi's teams have progressed in all 33 group stages they've appeared in over his career (club & country). Advance. pic.twitter.com/7fjHIWLbKd

— OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2025