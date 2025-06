Frá Manchester til Suður-Frakklands

Jumah Bah, 19 ára gamall miðvörður Manchester City, er að ganga í raðir Nice í Frakklandi á láni.

Bah gekk í raðir City í janúar á þessu ári frá Real Valladolid en var hann strax lánaður út til Lens.

Hann verður áfram í Frakklandi því hann er sem fyrr segir að ganga í raðir Nice. Lyon reyndi einnig að fá hann en án árangurs.

Bah er fæddur í Síerra Leóne og hefur spilað tvo A-landsleiki fyrir þjóð sína.

