Yfir milljón mætt á leikina í Bandaríkjunum

Yfir milljón manns hafa nú mætt á leiki á HM félagsliða í Bandaríkjunum það sem af er.

Áhorfandi númer milljón til að ganga inn um hlið vallar á HM var Rachida Elomari, ungur stuðningsmaður marokkóska liðsins Wydad, sem tapaði gegn Juventus.

Þetta var fyrsti knattspyrnuleikur sem hún mætir á, en hún er búsett í Fíladelfíu, þar sem leikurinn fór fram.

Það hefur verið töluvert rætt um dræma mætingu á leiki á mótinu, og hefur það verið raunin í nokkrum þeirra. Meðalaðsókn er þó rúmlega 36 þúsund og býst FIFA við því að sú tala fari hækkandi þegar riðlakeppninni lýkur og útsláttarkeppnin tekur við.

