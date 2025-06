Svíinn efnilegi endar hjá Barcelona

Roony Bardghij er að ganga í raðir Barcelona frá FC Kaupmannahöfn.

Kantmaðurinn ungi var meiddur nær allt síðasta tímabil, en hann verður samningslaus í vetur og kemur því ódýrt til Börsunga, sem greiða 2 milljónir evra fyrir hann.

Það má búast við að skipti Roony gangi í gegn snemma í næsta mánuði og verður spennandi að sjá hvernig þessum afar efnilega Svía vegnar í Katalóníu.

🚨🔵🔴 More on Roony Bardghji story exclusively revealed this morning.

Barcelona and FC Copenhagen have planned to get the deal sealed from next week, beginning of July.

Details of the move: €2m transfer fee plus add-ons and sell-on clause.

Here we go, soon. ✅🇸🇪 pic.twitter.com/VJHlJpbAPl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025