Myndbrot af Onana í sumarfríi vekur athygli – Mögulega að spila vitlausa stöðu á Old Trafford

Andre Onana markvörður Manchester United nýtur lífsins í sumarfríi sínu og skellti sér heim til Kamerún.

Onana tók þar þátt í áhugaverðum leik þar sem fjöldi gesta kom og horfði.

Onana var þó ekki látin spila í markinu eins og hann er vanur að gera á Old Trafford.

Markvörðurinn spilaði sem kantmaður í leiknum og vakti athygli fyrir vaska framgöngu. „Onana hefur líklega spilað vitlausa stöðu allan tímann,“ segir einn netverji og stuðningsmaður United.

United gæti reynt að losa sig við Onana í sumar en félagið hefur sýnt Emi Martinez markverði Aston Villa áhuga.

André Onana has been misprofiled this entire time. pic.twitter.com/aupEQ0Yxpp

— (fan) Frank 🧠🇵🇹 (@AmorimEra_) June 22, 2025