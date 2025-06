Gefur grænt ljós og bíður eftir að Liverpool samþykki tilboð

Darwin Nunez, leikmaður Liverpool, hefur tjáð Napoli það að hann vilji ganga í raðir félagsins í sumar.

Framherjinn er á förum frá Liverpool eftir að hafa valdið vonbrigðum frá komu sinni til félagsins 2022.

Napoli er ítalskur meistari og er Nunez spenntur fyrir því að fara þangað, sérstaklega eftir fund með stjóranum Antonio Conte á dögunum.

Nú þurfa félögin hins vegar að ná saman um kaupverð áður en skiptin ganga í gegn.

🚨🔵 Understand Darwin Núñez has given his initial green light to Napoli, open to the move after being presented Conte’s project.

Deal now depends on financial feasibility as Liverpool want important transfer fee and salary will also be key topic.

🎥🇮🇹 https://t.co/1JKAxDG8lV pic.twitter.com/Juchfh6pch

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025