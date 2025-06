Búist við að Newcastle kaupi markvörðinn í næstu viku

Formlegt samtal milli Newcastle og Burnley vegna James Trafford er farið af stað og búist við að það haldi áfram næstu dagana.

Newcastle getur ekki fest kaup á Trafford fyrr en í júlí þegar nýtt rekstrarár gengur í garð.

Trafford er öflugur markvörður sem var frábær í liði Burnley sem tryggði sér sæti í ensku úrvalsdeildinni.

Newcastle vill fá Trafford til að taka við af Nick Pope sem var líkt og Trafford hjá Burnley áður en hann kom til Newcastle.

Newcastle hefur haft hægt um sig á markaðnum í sumar en búist er við að flest félög fari á fullt í næstu viku.

🚨⚪️⚫️ Negotiations between Newcastle and Burnley for James Trafford are underway.

Club to club talks continue as the deal can happen from July, so expected to accelerate from next week. pic.twitter.com/v6W267mq78

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025