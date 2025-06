Zubimendi átti gott samtal við Arteta – Beðið eftir tilkynningunni

Martin Zubimendi er mættur til Arsenal og heimsótti hann höfuðstöðvar félagsins í gær.

Miðjumaðurinn er að koma frá Real Sociedad á um 50 milljónir punda. Hann hefur verið eftirsóttur undanfarin ár, þar á meðal af Liverpool og Real Madrid.

Zubimendi er hins vegar á leið til Arsenal og er nú aðeins beðið eftir því að skiptin verði formlega staðfest.

Zubimendi átti gott samtal við Mikel Arteta stjóra Arsenal í gær, en þeir ásamt liðinu freista þess að vinna enska meistaratitilinn á næstu leiktíð eftir að hafa hafnað í öðru sæti þrjú ár í röð.

