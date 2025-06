Allt klappað og klárt – Yfirgefur Liverpool sem getur þó keypt hann til baka

Jarell Quansah er að ganga í raðir Bayer Leverkusen frá Liverpool fyrir kaupverð sem gæti orðið allt að 35 milljónir punda.

Miðvörðurinn ungi vildi komast í stærra hlutverk en er raunhæft fyrir hann að fá á Anfield og tekur nú skrefið til Þýskalands til að þróa sinn leik.

Quansah mun skrifa undir fimm ára samning. Liverpool mun þó hafa möguleika á að kaupa hann til baka í framtíðinni fyrir ákveðna upphæð.

Liverpool hefur fengið tvo leikmenn frá Leverkusen í sumar, þá Florian Wirtz og Jeremie Frimpong. Nú fer einn í hina áttina.

🚨🔴⚫️ Jarell Quansah to Bayer Leverkusen, here we go! Deal agreed for £30m initial fee plus £5m add-ons.

𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥: Liverpool will have a 𝐛𝐮𝐲 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 for Quansah to keep future control of the player.❗️

Contract until June 2030. ✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5GEScvp1CH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025