Reyndu við Antony sem vill þó frekar til Spánar

Ítalska félagið Como reyndi að fá Antony frá Manchester United en Brasilíumaðurinn vill heldur snúa aftur til Real Betis.

Antony var á láni hjá Betis seinni hluta síðustu leiktíðar og sló í gegn þar eftir ansi erfið ár hjá United, en hann var keyptur á 85 milljónir punda á sínum tíma.

United vill losa hann í sumar. Betis hefur áhuga og kantmaðurinn vill komast þangað endanlega, en allt snýst þetta um peninga.

Como, sem gerði frábæra hluti sem nýliði í Serie A á síðustu leiktíð með Cesc Faregas í brúnni, vill Antony einnig en hann vill bíða og sjá hvort dæmið gangi ekki upp með Betis.

🚨🇧🇷 Italian side Como have tried to sign Antony in the recent days but Brazilian winger is giving priority to Real Betis return.

Man United are also aware of Antony’s preference to continue at Betis next season, no club to club agreement yet.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025