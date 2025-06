Krotar undir þriggja ára samning

Nuno Espirito Santo hefur skrifað undir nýjan þriggja ára samning við Nottingham Forest í kjölfar frábærs tímabils liðsins.

Þessi fyrrum stjóri Tottenham og Wolves tók við Forest um miðja þarsíðustu leiktíð og tókst að halda liðinu naumlega uppi, þrátt fyrir 4 stiga frádrátt um vorið.

Síðasta leiktíð var svo frábær hjá Forest, sem missti naumlega af Meistaradeildarsæti en komst inn í Sambandsdeildina. Þetta er í fyrsta sinn í um þrjá áratugi sem liðið fer í Evrópukeppni.

Nú er ljóst að liðið mun halda vegferð sinni undir stjórn Nuno áfram á næstu árum.

