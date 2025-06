Fer frá Manchester á ný – Tvö félög koma til greina

Jumah Bah, 19 ára gamall miðvörður Manchester City, mun á ný yfirgefa félagið á láni í sumar.

Bah gekk í raðir City í janúar á þessu ári frá Real Valladolid en var hann strax lánaður út til Lens í Frakklandi.

Það er útlit fyrir að Bah verði áfram í Frakklandi því bæði Lyon og Nice vilja fá hann á láni í sumar.

Bah er fæddur í Síerra Leóne og hefur spilað tvo A-landsleiki fyrir þjóð sína.

🚨👀 Understand Manchester City defender Juma Bah will decide his next club on loan between Olympique Lyon and also OGC Nice!

OL have approached player’s camp as @hugoguillemet reports, while OGC Nice have also presented their project.

Decision soon. 🇫🇷 pic.twitter.com/ztkFgYnqOp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025