Óvissa ríkir áfram um framtíð hans – Funduðu á dögunum

Samningsviðræður milli Gianluigi Donnarumma og Paris Saint-Germain eru hafnar að nýju.

Samningur markvarðarins, sem er einn sá besti í heimi, við Evrópumeistarana rennur út eftir ár og gæti hann þá gengið frítt í burtu.

PSG vill vitaskuld ekki að það gerist og vill enn fremur halda honum. Hingað til hefur þó ekki tekist að semja.

Nýlega fór hins vegar fram fundur milli fulltrúa Donnarumma og PSG. Er það hugsanlega merki um að hlutirnir þokist í rétta átt.

Vegna samningsstöðunnar hefur Donnarumma verið orðaður við brottför, til að mynda aftur til Ítalíu, en hann var áður á mála hjá AC Milan.

