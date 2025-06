Fjallar um stöðu mála hjá Alberti

Nokkur ítölsk félög hafa áhuga á Alberti Guðmundssyni samkvæmt þarlenda félagaskiptasérfræðingnum Nicolo Schira.

Íslenski landsliðsmaðurinn var á láni hjá Fiorentina frá Genoa á síðustu leiktíð og ku fyrrnefnda félagið hafa möguleika á að kaupa hann fyrir 17 milljónir evra.

Schira segir þann möguleika þó renna út í næstu viku. Gerist það eru fleiri félög klár í að reyna að fá Albert. Nefnir hann Atalanta, Bologna og Roma í því samhengi.

Albert kom við sögu í 33 leikjum Fiorentina á síðustu leiktíð, í meirihluta þeirra sem varamaður, en hann glímdi töluvert við meiðsli. Í þessum leikjum skoraði hann átta mörk og lagði upp þrjú.

There are some interests for Albert #Gudmundsson: if #Fiorentina don’t trigger the option to buy (€17M), #ASRoma, #Bologna and #Atalanta could try to sign him from #Genoa. Fiorentina’s option expires next week. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2025