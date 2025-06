Börsungar setja sig í samband við Kaupmannahöfn

Barcelona hóf á dögunum viðræður um Roony Bardghji hjá FC Kaupmannahöfn.

Samningur þessa 19 ára gamla kantmans í dönsku höfuðborginni rennur út um áramótin og verður félagið að selja hann í sumar til að missa hann ekki frítt.

Porto og Marseille hafa sýnt honum áhuga og fyrrnefnda félagið lagt fram tilboð. Nú er Barcelona hins vegar komið inn í myndina.

Roony kom aðeins 15 ára gamall inn í unglingalið FCK frá Malmö í heimalandinu. Hefur hann sýnt góða spretti en var meiddur nær allt síðasta tímabil.

Þess má geta að Roony skoraði sigurmark FCK gegn Manchester United í Meistaradeildinni á þarsíðustu leiktíð.

Roony á að baki níu U-21 árs landsleiki fyrir Svía og hefur skorað í þeim tvö mörk.

🚨🔵🔴 Barcelona have made contact to be informed on Roony Bardghji deal conditions. Direct talks took place.

Barça are monitoring the Swedish talent after Porto already sent a bid two weeks ago. Separate option from Nico Williams deal. pic.twitter.com/0GYGlXPdCN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025