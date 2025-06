Sjáðu afar pínlegan fund þeirra með Trump – Enginn vildi svara spurningum hans um trans konur

Juventus vann stórsigur á Al-Ain á HM félagsliða í Bandaríkjunum í nótt en í aðdraganda leiksins fór leikmannahópurinn í heimsókn til Donald Trump Bandaríkjaforseta.

Heimsóknin vakti mikla athygli en hún þótti afar vandræðaleg og samskiptin milli Trump og leikmanna voru stirð.

Trump spurði leikmenn til að mynda út í trans konur í íþróttum. Hefur hann talað fyrir því að banna trans konum að taka þátt í íþróttum í kvennaflokki.

Trump asks the Juventus players standing behind him if women could make their team and tries to bait them into endorsing his transphobia pic.twitter.com/cJymDAmcSd

— Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2025