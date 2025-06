Ný stjarna United vekur athygli – Spilar götufótbolta í Brasilíu

Matheus Cunha var á dögunum keyptur til Manchester United en hann á óskalista Ruben Amorim fyrir næstu leiktíð.

United borgaði rúmar 60 milljónir punda fyrir sóknarmanninn frá Braislíu.

Hann er nú stadur í heimabæ sínum Joao Pessoa í Brasilíu og leikur sér í götufótbolta til að halda sér í formi.

Myndband af Cunha í fótbolta á götum borgarinnar hefur vakið athygli þar sem hann var með æskuvinum sínum.

Cunha átti sér þann draum að spila fyrir Manchester United og mætir hann til æfinga í byrjun næsta mánaðar.

Myndbandið af honum má sjá hér að neðan.

Just Matheus Cunha playing 5-a-side on the streets of his hometown Joao Pessoa 👀🇧🇷 pic.twitter.com/T20G7ZeUjv

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 17, 2025