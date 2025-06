Klæddist fötum í gær sem kosta meira en góður fjölskyldubíll – Sjáðu myndirnar

Knattspyrnumaðurinn Neymar kann að njóta lífsins en hann á svo sannarlega nóg til, fatnaðurinn sem hann klæddist í vikunni vekur athygli.

Neymar gerði sér glaðan dag með vinum þar sem hann skellti sér í föt sem kosta 4,2 milljónir króna.

Neymar var mættur í rosalegan bleikan jakka frá Louis Vuitton sem vakti nokkra athygli.

Hann var klæddur í buxur og skó frá sama merki og var í bleikum bol frá Balenciaga.

Til að toppa lúkkið var Neymar svo með bleik sólgleraugu frá Off-White Catalina sem kosta sitt.

Enskir miðlar segja fatnaðinn kosta 25 þúsund pund eða 4,2 milljónir króna.